Fino al 15 dicembre “La Confessione” di Walter Manfrè a Scicli. Due gli spettacoli serali

Due spettacoli per ogni serata fino a tutto il 15 dicembre. Si tengono nella Chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormina Penna per iniziativa di Officinoff che porta in scena lo spettacolo per la terza volta dopo quelle del 2014 e del 2018. La Confessione, spettacolo cult del regista Walter Manfrè, scomparso ultimamente, va in scena dal 1993 ed ha girato il mondo: è stato presentato al Festival di Avignone nel 1999, nel 2000 è stato messo in scena nel prestigioso Théatre du Rond Point sugli Champs-Elisées a Parigi, vanta repliche a Santiago del Cile, Buenos Aires, Lima, Madrid, Glasgow, Ginevra.

“Dieci attori e dieci attrici, preceduti dal monologo del “prete folle”, si confessano a dieci spettatori e dieci spettatrici sussurrando al loro orecchio venti testi, scritti su commissione per l’evento, da drammaturghi italiani contemporanei da Vincenzo Consolo ad Aldo Nicolaj, da Alberto Bassetti a Giuseppe Manfridi, da Dacia Maraini a Beatrice Monroy, per nominarne alcuni. I due spettacoli giornalieri sono alle ore 20 ed alle 21,30.

