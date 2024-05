Piante aromatiche ed officinali. A Palazzo Busacca domani incontro per parlare anche di piaceri della tavola

Alle 18.30 a palazzo Spadaro per un incontro tanto atteso nell’ambito della rassegna “Venerdì del Museo” promossa dall’Associazione L’Isola e dal Museo del Costume. “Le piante aromatiche ed officinali tra gusto e salute” con Giuseppe Giorgio Giurdanella e Giuseppe Macuada in un incontro coordinato da Giovanni Portelli.

Si parlerà anche di ricette, ricette tratte dal libro di Giuseppe Giorgio Giurdanella dal titolo “I piaceri della tavola in Sicilia”. In programma la presenza degli studenti dell’Istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica che prepareranno una degustazione finale. In calendario anche la lettura di alcuni brani del libro affidata a Veronica Ruta.

