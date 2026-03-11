In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa offrirà ai cittadini un servizio di consulenza telefonica dedicato, attivo dalle 9.00 alle 17.00. Chiamando i numeri 0932-448151 e 0932-448152 sarà possibile parlare direttamente con i nefrologi per ricevere informazioni su prevenzione, stili di vita, patologie renali […]
A Vittoria scoperta rete di residenze fittizie: blitz della Polizia Municipale
11 Mar 2026 11:42
Un articolato sistema di false residenze anagrafiche è stato scoperto a Vittoria dalla Polizia Locale, che ha deferito all’Autorità Giudiziaria 20 persone accusate di falsità materiale. L’indagine, coordinata dal Commissario Davide Noto e condotta sotto la supervisione del Comandante del Corpo Filippo Pancrazi, è nata dalla segnalazione del Settore Servizi Demografici del Comune, che aveva rilevato anomalie e incongruenze nelle pratiche di iscrizione anagrafica presentate da cittadini extracomunitari.
Dalle verifiche è emerso che i responsabili, tutti vittoriesi, avevano messo in piedi un sistema fraudolento basato su contratti di locazione falsi e documentazione catastale alterata, depositata anche presso l’Agenzia delle Entrate. Gli immobili indicati come residenze non erano mai stati abitati dai richiedenti e risultavano occupati dai legittimi proprietari, completamente ignari dei raggiri.
Le indagini, che hanno compreso controlli mirati anche nelle aree extraurbane, hanno dimostrato come i falsari confidassero nell’assenza di controlli incrociati tra uffici comunali e forze di polizia. Grazie al lavoro combinato tra Servizi Demografici e Nucleo di Polizia Giudiziaria, è stato possibile smascherare un meccanismo organizzato e ben strutturato, riportando alla luce la necessità di una vigilanza costante sulle pratiche anagrafiche.
