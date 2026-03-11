A Vittoria scoperta rete di residenze fittizie: blitz della Polizia Municipale

Un articolato sistema di false residenze anagrafiche è stato scoperto a Vittoria dalla Polizia Locale, che ha deferito all’Autorità Giudiziaria 20 persone accusate di falsità materiale. L’indagine, coordinata dal Commissario Davide Noto e condotta sotto la supervisione del Comandante del Corpo Filippo Pancrazi, è nata dalla segnalazione del Settore Servizi Demografici del Comune, che aveva rilevato anomalie e incongruenze nelle pratiche di iscrizione anagrafica presentate da cittadini extracomunitari.

Dalle verifiche è emerso che i responsabili, tutti vittoriesi, avevano messo in piedi un sistema fraudolento basato su contratti di locazione falsi e documentazione catastale alterata, depositata anche presso l’Agenzia delle Entrate. Gli immobili indicati come residenze non erano mai stati abitati dai richiedenti e risultavano occupati dai legittimi proprietari, completamente ignari dei raggiri.

Le indagini, che hanno compreso controlli mirati anche nelle aree extraurbane, hanno dimostrato come i falsari confidassero nell’assenza di controlli incrociati tra uffici comunali e forze di polizia. Grazie al lavoro combinato tra Servizi Demografici e Nucleo di Polizia Giudiziaria, è stato possibile smascherare un meccanismo organizzato e ben strutturato, riportando alla luce la necessità di una vigilanza costante sulle pratiche anagrafiche.

