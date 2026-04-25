Incidente nella notte sulla Sp 36: auto si ribalta dopo lo scontro, due anziani in ospedale

Paura nella tarda serata di ieri lungo la Sp 36, la strada che collega Santa Croce Camerina a Marina di Ragusa, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani si è capovolta dopo l’impatto con un’altra vettura.

Il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo nei pressi dell’ingresso di Santa Croce Camerina, non lontano dal bivio per la località balneare di Casuzze. La violenza dell’urto ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i due occupanti rimasti incastrati all’interno dell’auto ribaltata. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima di trasferire i feriti in ospedale a Ragusa.

La coppia è attualmente ricoverata con prognosi riservata. Le Forze dell’Ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità.

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