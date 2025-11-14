Operazione interforze a Vittoria: scoperti affitti irregolari e attività illegali

Un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine ha attraversato nella serata di ieri le vie del centro storico di Vittoria, dando vita a un’importante operazione interforze volta a contrastare fenomeni di illegalità diffusi e situazioni di irregolarità abitative. L’intervento, particolarmente visibile e coordinato, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, impegnati in controlli simultanei in diverse aree sensibili della città.

L’azione ha avuto come primo obiettivo la verifica degli affitti irregolari, problematica che in alcune zone di Vittoria ha creato situazioni di sovraffollamento e degrado. Durante i controlli sono emerse ulteriori irregolarità che hanno richiesto interventi mirati, interessando ambiti come lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’esercizio di attività di prostituzione e altre forme di microcriminalità.

La presenza congiunta delle forze dell’ordine ha permesso di operare a 360 gradi, garantendo una risposta immediata e incisiva a fenomeni che destano da tempo preoccupazione tra i residenti. L’azione, condotta in modo accurato e capillare, rientra in una più ampia strategia di contrasto al degrado e di ripristino della legalità in contesti urbani particolarmente fragili.

Solo dopo l’esito dell’operazione è arrivato il commento del senatore Salvo Sallemi, che ha sottolineato l’importanza del segnale lanciato alla città.

«Un intervento straordinario che conferma che lo Stato c’è», ha dichiarato, evidenziando il valore del coordinamento tra le diverse forze dell’ordine e il ruolo della Prefettura nel favorire un’azione sinergica ed efficace. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata