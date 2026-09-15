Danni alla conduttura idrica interrata: Sampieri bassa senza acqua potabile

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Pinella Drago

La comunicazione arriva dalla stessa società Iblea Acque che ha ritenuto informare i residenti ed i villeggianti di quanto accaduto nella borgata sciclitana, una delle più belle e popolate della costa Ragusana e del sud-est dell’isola. Nella parte bassa del centro abitato, quello in cui insiste il centro storico e le attività di ristorazione che sono di forte richiamo anche in questo scorcio di fine estate. “Nella parte bassa di Sampieri è stata temporaneamente interrotta l’erogazione idrica per consentire un intervento urgente sulla rete che si è reso necessario a seguito di un guasto provocato da lavori di scavo eseguiti da una ditta terza.

I tecnici sono al lavoro per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile” – spiegano da Ragusa i responsabili di Iblea Acque. Per tutti gli utenti che avessero necessità, è attivo il servizio autobotte dedicato: i cittadini si possono rivolgere ai seguenti numeri per la fornitura di acqua con autobotti: 342 645 3761 ovvero 380 477 9151 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 17:30; il martedì dalle 8:30 alle 14:00; il venerdì dalle 8:30 alle 13:30; il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 14. La reperibilità festiva al numero 380 477 9151.

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