Etna, la cenere vulcanica ferma ancora i voli a Catania: stop ad arrivi e partenze fino alle 10 di questo martedì mattina

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L’Etna continua a creare disagi al traffico aereo siciliano. Dopo la sospensione dei voli già scattata questa mattina, l’aeroporto di Catania prolunga lo stop alle attività di volo in arrivo e in partenza. La decisione è legata all’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e alla direzione dei venti prevalenti in quota.

La Sac, società che gestisce lo scalo etneo, ha comunicato questa sera il prolungamento della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3.

Voli sospesi fino alle 10 di domani, martedì 15 settembre.

La misura riguarda sia gli arrivi sia le partenze dall’aeroporto di Catania. Una situazione che rischia di creare ulteriori disagi ai passeggeri, soprattutto a quanti avevano già programmato i propri spostamenti nella giornata di oggi e si ritrovano a dover verificare nuovamente l’operatività del proprio volo.

La Sac invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto prima di aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. Gli aggiornamenti sull’andamento della situazione saranno comunicati nelle prossime ore.

Il prolungamento della sospensione arriva dunque dopo una giornata già segnata dalle difficoltà provocate dalla cenere dell’Etna. Per chi deve partire o raggiungere la Sicilia in aereo, l’incertezza resta legata all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni dello spazio aereo.

L’indicazione per i viaggiatori è quindi quella di controllare costantemente gli aggiornamenti della propria compagnia aerea, in attesa di capire se la situazione potrà tornare alla normalità nella mattinata di domani.

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