La situazione peggiora: aeroporto di Catania chiuso fino alle 22, stop a arrivi e partenze

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La situazione all’aeroporto di Catania peggiora ulteriormente a causa della cenere vulcanica dell’Etna. Dopo il primo stop agli arrivi, inizialmente previsto fino alle 16, la società di gestione SAC ha comunicato una nuova e più pesante misura: sono sospese tutte le attività di volo, sia in arrivo sia in partenza, fino alle 22 di oggi, 14 settembre. La decisione è legata alla presenza di cenere vulcanica in atmosfera e alla direzione dei venti prevalenti in quota.

Etna, la cenere torna a condizionare pesantemente i voli

L’Etna continua dunque a creare seri problemi al traffico aereo siciliano. L’INGV ha segnalato un’intensa emissione di cenere vulcanica, con una nube che ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 chilometri e che si è diretta verso sud. Per l’aviazione è stato emesso un VONA con codice rosso, il livello più alto della scala prevista.

Nelle prime ore della giornata lo scalo etneo aveva disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. L’evoluzione del fenomeno ha però portato a un ulteriore inasprimento delle restrizioni: chiusi i settori di spazio aereo C1 e B3 e sospesi anche i voli in partenza.

Aeroporto di Catania fermo fino alle 22

La nuova comunicazione della SAC cambia quindi sensibilmente lo scenario per migliaia di passeggeri. Non si tratta più soltanto della sospensione degli arrivi: fino alle 22 ora locale sono bloccate le attività di volo in arrivo e in partenza.

Una situazione che rischia di provocare ulteriori cancellazioni, ritardi e dirottamenti, dopo i disagi già registrati nelle ultime ore. Alcuni voli sono stati indirizzati verso altri aeroporti siciliani, tra cui Palermo e Comiso.

Passeggeri, verificare il volo prima di andare in aeroporto

La SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza avere prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. La situazione resta infatti legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni dello spazio aereo.

La nuova chiusura fino alle 22 rappresenta un ulteriore peggioramento rispetto alle limitazioni comunicate nella mattinata e rende particolarmente delicata la gestione dei voli programmati per la giornata.

La situazione è in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

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