Verso le elezioni: oggi l’udienza per la revoca dell’incandidabilità dell’ex sindaco Giovanni Moscato

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Quando le aule giudiziarie intersecano la politica. Oggi al Tribunale di Catania è in programma l’udienza per la “declaratoria di incandidabilità” dell’ex sindaco Giovanni Moscato.

Vediamo di cosa si tratta. Moscato, coinvolto nelle vicende giudiziarie che seguirono lo scioglimento del 2018 – e successivamente prosciolto da ogni addebito – aveva purtroppo subito un provvedimento ulteriore: il Tribunale di Ragusa, su richiesta del ministero dell’Interno, lo aveva dichiarato “incandidabile”. Non avrebbe potuto partecipare a nessuna consultazione elettorale per due turni, di fatto per una durata di dieci anni.

L’ex sindaco – dopo le assoluzioni con formula piena – ha presentato richiesta di revoca dell’incandidabilità. Non ci sono più i presupposti che avevano determinato tale provvedimento.

La richiesta sarà esaminata oggi 14 settembre dal Tribunale di Catania.

Se il tribunale dovesse accogliere la richiesta, si revocherebbe la declaratoria di incandidabilità decisa dal tribunale di Ragusa nel 2020. La decisione potrebbe arrivare nei giorni successivi, comunque non prima del 15 settembre, ma potrebbe anche subire un rinvio.

La vicenda giudiziaria di Giovanni Moscato si avvia a conclusione con quest’ultimo provvedimento. Che potrebbe aprire nuove prospettive anche in vista delle elezioni amministrative del 2027. Ad oggi, Moscato non potrebbe partecipare e non potrebbe candidarsi. Se dovesse arrivare la revoca, invece, potrebbe farlo. E potrebbe nuovamente essere candidato, sia alle amministrative, sia a tutte le elezioni, così com’è per ciascun cittadino.

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