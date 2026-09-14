La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Detenzione e spaccio, cocaina e hashish: diciottenne arrestato a Pozzallo
14 Set 2026 14:56
È stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un diciottenne pozzallese. Nel borsello che portava con sé, i militari hanno rinvenuto un grammo e mezzo di cocaina suddivisa in dosi e poco meno di 29 grammi di hashish. Il ragazzo aveva nel borsello anche un coltellino intriso di hashish e una importante somma di denaro, 1980 euro in contanti e in banconote di vario taglio. Arrestato in flagranza di reato è comparso davanti al giudice presso il Tribunale di Ragusa, assistito dall’avvocato Edoardo Cappello, per la convalida e il giudizio per direttissima. L’arresto è stato convalidato e il legale ha richiesto i termini a difesa. Il processo è stato rinviato al prossimo 3 dicembre. Al termine dell’udienza il giovane è stato rimesso in libertà senza applicazione di alcuna misura cautelare.
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