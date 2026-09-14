Detenzione e spaccio, cocaina e hashish: diciottenne arrestato a Pozzallo

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È stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un diciottenne pozzallese. Nel borsello che portava con sé, i militari hanno rinvenuto un grammo e mezzo di cocaina suddivisa in dosi e poco meno di 29 grammi di hashish. Il ragazzo aveva nel borsello anche un coltellino intriso di hashish e una importante somma di denaro, 1980 euro in contanti e in banconote di vario taglio. Arrestato in flagranza di reato è comparso davanti al giudice presso il Tribunale di Ragusa, assistito dall’avvocato Edoardo Cappello, per la convalida e il giudizio per direttissima. L’arresto è stato convalidato e il legale ha richiesto i termini a difesa. Il processo è stato rinviato al prossimo 3 dicembre. Al termine dell’udienza il giovane è stato rimesso in libertà senza applicazione di alcuna misura cautelare.

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