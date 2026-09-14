Fiamme sulla SS 194 a Modica presso un sito di allevamento di lumache. I VV.F. hanno lavorato fino a mezzanotte

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Un vasto incendio ha interessato ieri sera la SS 194, poco prima dello svincolo per l’autostrada Siracusa-Gela, in territorio di Modica, nei pressi di un rifornimento di carburanti.

Le fiamme sarebbe divampate da un sito dove vengono allevate lumache.

Le fiamme hanno messo in pericolo anche il transito delle auto che percorrono la trafficata arteria. L’incendio è stato segnalato da alcuni automobilisti ai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con due squadre.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre provenienti da Ragusa e da Modica ed hanno lavorato per qualche ora prima di spegnere definitivamente il fuoco e mettere in sicurezza la zona.

Il lavoro si è concluso intorno alla mezzanotte. Per fortuna solo danni alla vegetazione e nessun ferito.

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