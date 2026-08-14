Eclissi totale di sole: lo spettacolo cosmico immortalato a A Coruña dal fotografo ibleo Gianni Tumino

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Un cerchio di luce sospeso nel buio, la corona solare che si accende attorno alla Luna e per pochi minuti il giorno che sembra trasformarsi in notte. È lo spettacolo dell’eclissi totale di Sole del 12 agosto 2026, immortalato ad A Coruña, in Spagna, dal fotografo ibleo Gianni Tumino.

La località galiziana era stata scelta proprio perché collocata nella fascia della totalità, la zona dalla quale era possibile assistere all’eclissi nella sua fase completa. Una scelta premiata da uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’anno, trasformato in un’immagine che restituisce tutta la potenza di un fenomeno che, per chi ha la possibilità di osservarlo, può diventare un’esperienza difficile da dimenticare.

A Coruña nella fascia della totalità

Il luogo prescelto per la ripresa non è stato casuale. A Coruña si trovava infatti lungo il percorso della totalità dell’eclissi del 12 agosto 2026, permettendo di osservare il momento in cui la Luna si è posizionata davanti al disco solare oscurandolo completamente.

Durante la totalità, la luce del Sole viene drasticamente attenuata e intorno al disco nero della Luna diventa visibile la corona solare, l’atmosfera esterna della nostra stella. È proprio questo contrasto a rendere un’eclissi totale così diversa da una semplice eclissi parziale.

Il cielo assume tonalità particolari, la luminosità diminuisce rapidamente e il paesaggio cambia aspetto. Per alcuni istanti l’osservatore può avere la sensazione che il giorno venga improvvisamente interrotto.

L’immagine di Gianni Tumino racconta l’eclissi

La fotografia è stata realizzata da Gianni Tumino, che ha scelto una Canon EOS R5 Mirrorless abbinata a un obiettivo Canon RF 100-500 mm, utilizzato alla focale di 500 millimetri.

La ripresa è stata effettuata a 1/1600 di secondo, ISO 800 e f/8, parametri che hanno consentito di catturare il fenomeno con una notevole quantità di dettaglio.

L’immagine è stata successivamente ritagliata e lavorata con Photoshop. Il risultato è una fotografia che concentra l’attenzione sul fenomeno celeste e sulla particolare geometria dell’eclissi.

Quando il giorno si trasforma in notte

La fase della totalità è il momento più spettacolare. Il disco luminoso del Sole viene coperto dalla Luna e rimane visibile la corona, una struttura estremamente tenue che normalmente viene nascosta dall’intensa luminosità della superficie solare.

L’effetto visivo è quello di un Sole trasformato in un anello luminoso, circondato da un cielo che diventa improvvisamente più scuro. La temperatura può diminuire e il comportamento della luce cambia rapidamente, mentre l’orizzonte può assumere una particolare luminosità crepuscolare.

È uno dei pochi fenomeni naturali capaci di modificare in pochi minuti la percezione dell’ambiente circostante.

La fotografia astronomica tra tecnica e pazienza

Immortalare un’eclissi non significa soltanto puntare una macchina fotografica verso il Sole. La scelta della focale, del tempo di esposizione, della sensibilità e dell’apertura del diaframma deve essere calibrata in funzione della fase dell’eclissi e delle condizioni atmosferiche.

Nel caso della fotografia realizzata a A Coruña, l’utilizzo di una focale di 500 millimetri ha permesso di ottenere un’immagine ravvicinata del fenomeno, valorizzando il rapporto tra il disco lunare e la corona solare.

La post-produzione con Photoshop ha completato il lavoro, mentre il ritaglio dell’immagine ha consentito di concentrare ulteriormente l’attenzione sull’eclissi.

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