Aggredisce con un’ascia il compagno dell’ex moglie: arrestato 67enne per tentato omicidio

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I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma impropria.

L’indagine, condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha permesso di ricostruire quanto accaduto nella mattinata del 10 giugno ad Avola.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 67enne, al culmine di una lite scoppiata in strada, avrebbe aggredito con un’ascia l’attuale compagno della sua ex moglie, colpendolo ripetutamente agli arti superiori. Alla base del gesto, secondo gli investigatori, vi sarebbero motivi riconducibili alla gelosia.

L’aggressione è stata interrotta grazie alla reazione della vittima e al tempestivo intervento di alcuni passanti, che hanno impedito conseguenze ancora più gravi. L’uomo ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola per ricevere le cure necessarie.

Al termine delle indagini, il Tribunale di Siracusa ha disposto nei confronti del 67enne la misura cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri e condotto alla Casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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