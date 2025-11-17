Diabete, boom di controlli gratuiti a Ragusa: la prevenzione al centro della Giornata Mondiale

Oltre 200 controlli gratuiti della glicemia e decine di cittadini che si sono avvicinati per chiedere informazioni e confrontarsi con i volontari: è questo il bilancio dell’appuntamento annuale dedicato alla prevenzione del diabete che si è svolto ieri al Centro Commerciale “Le Masserie” di Ragusa. Un’iniziativa ormai consolidata, che da anni rappresenta un punto fermo del programma della Giornata Mondiale del Diabete.

Il grande afflusso testimonia un interesse crescente da parte della popolazione e, soprattutto, un bisogno reale di ascolto, informazione e prevenzione, in un territorio dove le malattie metaboliche sono sempre più diffuse.

Una collaborazione che funziona: AIAD Ragusa e Lions Club Ragusa Host sempre in prima linea

L’evento rinnova una sinergia preziosa: quella tra AIAD Ragusa (Associazione Italiana Assistenza Diabetici) e il Lions Club Ragusa Host, uniti da anni nella promozione della salute e nella sensibilizzazione sulle patologie diabetiche. Fondamentale anche il supporto del Centro Commerciale Le Masserie, che ogni anno mette a disposizione gli spazi per lo screening.

Medici e volontari: il cuore dell’iniziativa

Determinante la presenza dei medici volontari, che con professionalità e disponibilità hanno effettuato le misurazioni e offerto consulenze. Accanto a loro, i volontari dell’AIAD, sempre protagonisti nella gestione e nell’accoglienza dei cittadini.

Le mele donate dai Lions: un simbolo di salute

Durante la giornata sono state distribuite le mele offerte dal Lions Club, un gesto dal forte valore simbolico che richiama l’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano, fondamentali nella prevenzione del diabete.

Un impegno costante per la comunità

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazionismo, professionisti sanitari e realtà del territorio. Una rete attiva, stabile e orientata al bene comune, che ogni anno riesce a intercettare centinaia di persone e a offrire un contributo significativo alla salute pubblica.

© Riproduzione riservata