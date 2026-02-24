Consiglio comunale a Modica, tutela del Made in Italy al centro del dibattito. Approvate tre mozioni all’unanimità

La tutela delle imprese agricole e agroalimentari locali è stata il tema più sentito della seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Modica. In un territorio dove l’economia rurale rappresenta una componente essenziale del tessuto produttivo, il confronto sulla modalità di sdoganamento dei prodotti agricoli a garanzia del Made in Italy ha assunto un significato che va oltre l’atto formale.

La mozione, proposta su impulso della Coldiretti, punta a rafforzare i controlli e la trasparenza nelle procedure di importazione, per evitare che prodotti esteri vengano immessi sul mercato con etichettature ambigue o fuorvianti. Un tema che tocca direttamente le aziende agricole modicane e iblee, spesso penalizzate da una concorrenza sleale che incide sui prezzi e sulla riconoscibilità delle produzioni locali. L’atto è stato approvato all’unanimità dei presenti, segnale di una convergenza politica su una questione che riguarda la difesa dell’identità produttiva e della qualità del territorio.

La seduta, nel complesso piuttosto lineare anche se non priva di momenti di confronto acceso, si era aperta con il giuramento del consigliere Angelo Spadaro, che ha assunto ufficialmente la carica.

Successivamente, l’aula ha proceduto all’elezione dei componenti della Commissione d’inchiesta, votati in un’unica votazione palese così come stabilito da un emendamento approvato alla delibera istitutiva. Su indicazione dei rispettivi capigruppo sono stati eletti Roccasalvo, Guccione, Giovanni Spadaro, Castello, Civello, Floridia, Frasca e Franzò.

Spazio anche alla memoria storica della città con la mozione relativa alla realizzazione di una targa commemorativa in ricordo delle tre vittime del crollo di via Occhipinti, nel quartiere Dente, avvenuto il 2 gennaio 1951. Un atto che, in parte, è stato superato dai fatti, poiché la Giunta comunale aveva già deliberato il 20 febbraio scorso l’approvazione della targa, promossa dall’Associazione culturale Pro Modica, e l’istituzionalizzazione della Giornata commemorativa. Anche questa mozione è stata approvata all’unanimità.

Infine, via libera anche alla terza mozione relativa alla cosiddetta “rottamazione quinquies”.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo:

“Esprimo soddisfazione per quanto approvato ieri in seduta consiliare. Il confronto, anche quando è animato, mantiene alto il senso di responsabilità e di collaborazione durante i lavori d’aula.”

Una seduta che, pur tra inevitabili divergenze, ha mostrato come su temi strategici per l’economia e l’identità del territorio — a partire dalla tutela del comparto agricolo — sia possibile trovare una sintesi condivisa.

