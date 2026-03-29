“Mille occhi sulla città”, il Comune di Comiso vara un servizio di vigilanza privata serale e notturna

di Francesca Cabibbo – Una vigilanza privata nelle vie della città. Per prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità, ma anche i reati più gravi che spesso mettono a repentaglio attività commerciali e abitazioni private. Il Comune di Comiso vara il progetto “Mille occhi sulla città”. Si affiderà un servizio di vigilanza privata ad un’azienda autorizzata che effettuerà delle ronde e dei controlli serali e notturni nel centro storico, ma anche nelle vie principali e in alcune zone prescelte. Il servizio verrà diversificato in modo da cogliere nel tempo più zone possibili. Il servizio di vigilanza privata era stato proposto dal consigliere comunale Agatino Muscarà. Il comune impegnerà la somma di 50.000 euro, con fondi del bilancio comunale per la durata di sei mesi. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni per poter prevedere l’avvio del servizio all’inizio di maggio. “Si potrà coprire il periodo estivo, solitamente più animato – spiega Muscara – per garantire una movida sicura e la possibilità per le famiglie di vivere in sicurezza dei momenti di relax nei locali del centro. Obiettivo è anche la repressione di furti e rapine. I vigilantes che percorreranno in auto le vie del centro potranno garantire sicurezza e, in casi di necessità, chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Era importante varare questo servizio in estate, ma ho chiesto alla giunta di verificare la possibilità di prolungare il servizio anche nei mesi invernali. La sicurezza della città e dei cittadini è una nostra priorità. In alcune città vicine il servizio sta dando i suoi frutti”.

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