Salute del cervello, visite e consulenze gratuite a Modica: due giornate senza prenotazione

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Consulenze gratuite e senza necessità di prenotazione per chi vuole ricevere informazioni e orientamento sulla salute mentale. Anche l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello, promosso da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. L’iniziativa nazionale si svolgerà dall’8 all’11 ottobre e coinvolgerà oltre 120 ospedali della rete Bollino Rosa. A Modica gli appuntamenti sono venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 13, presso il Centro di Salute Mentale. Medici e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per consulenze gratuite sui servizi disponibili e sulle modalità di presa in carico. Per accedere non occorre prenotarsi.

Attivo anche un numero per parlare con le psicologhe

Nelle stesse giornate, sempre dalle 9 alle 13, sarà disponibile anche uno spazio di ascolto telefonico con le psicologhe del Centro di Salute Mentale, contattando il numero 0932 448608. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire un approccio più ampio alla salute del cervello, mettendo in relazione neurologia e psichiatria e soprattutto facilitando l’individuazione precoce di situazioni che possono richiedere approfondimenti o percorsi di assistenza.

Il tema riguarda una platea molto vasta. Secondo i dati richiamati dalla Fondazione Onda, circa una persona su tre in Italia convive con una malattia neurologica o un disturbo mentale. Ansia e depressione interessano milioni di persone, mentre cresce l’attenzione su demenze, disturbi del sonno e dell’alimentazione, epilessia ed emicrania. “La scarsa informazione, la diffidenza verso i trattamenti e l’interruzione precoce delle terapie restano ostacoli concreti”, sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, richiamando anche il peso dello stigma che ancora accompagna i disturbi mentali. Da qui l’idea di aprire gli ospedali e avvicinare i servizi ai cittadini. A Modica basterà quindi presentarsi al Centro di Salute Mentale il 9 o il 10 ottobre, oppure utilizzare il servizio telefonico, per ricevere gratuitamente un primo orientamento.

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