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Necrolog: E’ deceduta Maria Baldi

Necrolog: E’ deceduta Maria Baldi

05 Ott 2026 17:57
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Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Maria Baldi, vedova Torres, di 73 anni.

Ne danno il triste annuncio i figli Salvo e Pietro, le sorelle Franca ed Enza e tutti i parenti.

Il corteo in auto muoverà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 10:00, dalla casa dell’estinta in via Gaspare Spontini 51, a Ragusa.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 5 ottobre 2026.

© Riproduzione riservata

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