Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrolog: E’ deceduta Maria Baldi
05 Ott 2026 17:57
Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Maria Baldi, vedova Torres, di 73 anni.
Ne danno il triste annuncio i figli Salvo e Pietro, le sorelle Franca ed Enza e tutti i parenti.
Il corteo in auto muoverà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 10:00, dalla casa dell’estinta in via Gaspare Spontini 51, a Ragusa.
I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.
Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 5 ottobre 2026.
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