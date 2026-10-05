Una rissa scuote la notte di Scicli, poi il fuggi fuggi: adesso potrebbero parlare le telecamere

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All’arrivo dei carabinieri non c’era traccia della segnalazione che era pervenuta al pronto intervento dell’Arma. Erano trascorse abbondantemente le due di notte, anzi erano quasi le tre, quando, per cause in corso di accertamento, alcuni cittadini stranieri sono venuti alle mani provocando tafferugli nel salotto buono della città che, per mera fortuna, non era affollato come generalmente avviene nelle ore serali e soprattutto festive. Non si esclude che alla base della rissa ci sia stato un uso smoderato di alcool che ha portato a fare esagitare gli animi. All’arrivo dei carabinieri non c’era traccia di quanto accaduto poco prima. L’episodio di violenza potrebbe portare diritto ai danni procurati nella sede di via Fiumillo del partito di Noi Moderati.

Questa via è una strada parallela a quella di via Francesco Mormino Penna ed è una strada poco affollata dove generalmente si ritrovano cittadini che vogliono stare lontani dai riflettori. Se così fosse l’atto vandalico nella sede di Noi Moderati sarebbe riconducibile ad uno spintone o a qualche azione violenta verso la porta di ingresso. Sul posto non ci sarebbero, comunque, tracce di sangue. Quindi non ci sarebbero stati feriti sia in via Francesco Mormino Penna che, nell’ipotesi se rimane aperta, in via Fiumillo. Un dato è comunque certo. La zona è monitorata con apparecchiature di videosorveglianza ed i militari dell’Arma stanno visionando le registrazioni per avere chiaro il quadro investigativo e chiudere il cerchio sia nel caso di un atto vandalico ai danni del partito politico che in quello della violenta lite fra cittadini extracomunitari che nella serata avevano alzato di parecchio il gomito.

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