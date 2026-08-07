ANFFAS, il Comune accelera: tavolo istituzionale per evitare disagi alle famiglie

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Un tavolo istituzionale per affrontare una situazione delicata e, soprattutto, per evitare che a pagare il prezzo delle difficoltà siano le persone più fragili e le loro famiglie. È questa la decisione assunta dal Comune di Modica dopo l’emergere dell’indagine che riguarda ANFFAS Modica.

La sindaca Maria Monisteri Caschetto e l’assessore alle Politiche sociali Concetta Spadaro hanno convocato per mercoledì 12 agosto, alle ore 16, nella Sala Spadaro di Palazzo San Domenico, tutte le associazioni del terzo settore e quanti possano contribuire a individuare soluzioni concrete per garantire risposte alle famiglie.

L’iniziativa nasce anche raccogliendo l’invito del presidente di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, con il quale l’amministrazione ha avviato un confronto sulla situazione.

“Al centro ci sono le persone e le famiglie”

La posizione dell’amministrazione comunale è netta: al di là degli aspetti giudiziari della vicenda, l’urgenza è quella di tutelare chi quotidianamente usufruisce dei servizi e chi, insieme ai propri familiari, rischia di trovarsi improvvisamente in una condizione di forte incertezza.

“Al di là dei risvolti giudiziari – sottolineano la sindaca Monisteri Caschetto e l’assessore Spadaro – appena siamo venuti a conoscenza dell’indagine in corso e dei suoi risvolti, abbiamo messo al centro della nostra attenzione le persone e le famiglie che hanno bisogno di risposte, ausilio e interventi”.

Una scelta che punta quindi a separare il piano dell’inchiesta giudiziaria dalla necessità di assicurare continuità e sostegno alle persone coinvolte nei servizi.

Il tavolo del 12 agosto

L’incontro di mercoledì sarà aperto alle realtà del terzo settore e a tutti coloro che possono mettere a disposizione competenze, idee e strumenti per affrontare la fase attuale.

L’obiettivo dichiarato è costruire una rete capace di individuare linee condivise di intervento, garantendo alle famiglie la maggiore serenità possibile e, soprattutto, la continuità dei servizi.

Al tavolo sarà presente anche Giorgio Moncada, presidente di Confcommercio Modica, che ha contribuito alla nascita dell’iniziativa.

La priorità è garantire la continuità dei servizi

È proprio la continuità dell’assistenza uno dei punti centrali della convocazione. L’amministrazione comunale evidenzia infatti il rischio che le difficoltà emerse possano tradursi in un ulteriore disagio quotidiano per persone e famiglie che già necessitano di risposte e supporto.

Da qui la scelta di intervenire rapidamente, senza attendere l’evoluzione degli aspetti giudiziari, attraverso un confronto istituzionale e sociale più ampio.

Il Comune intende così mettere intorno allo stesso tavolo istituzioni, associazioni e realtà del territorio per individuare possibili soluzioni e accompagnare le famiglie in una fase particolarmente complessa..

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