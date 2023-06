Estate ragusana, lettini e ombrellone da 20 a 78 euro al giorno

In prima fila, in seconda, dalla terza alla sesta. Con sconti giornalieri in alcuni periodi, supplementi per altri. Con una sdraio, ombrellone e un lettino, oppure due ma con altri 5 euro. E poi le differenze tra giugno, luglio e agosto. Prima di navigare fra i siti internet dei lidi balneari della costa ragusana lunga quasi 100 km per cercare di scoprirne tariffe, offerte e servizi bisogna avere un po’ di pazienza. Anche perché non tutti espongono le rispettive tariffe, per non parlare di coloro che sull’argomento non rispondono alla richiesta di informazioni sulla quale però invitano a cliccare.

Ragusaoggi.it ha provato a fare una ricognizione. Risultato? A Marina di Ragusa e Scoglitti i prezzi più cari, a Pozzallo i più economici. In mezzo tante opzioni.

Marina di Ragusa

Il Margarita Beach di Marina di Ragusa è molto elegante. Chiaro, dunque, che si rivolge a una clientela di fascia medio-alta, capace di spendere in mezza giornata 52 euro per noleggiare un gazebo privato, 78 da mattina al tramonto. Una sdraio in prima fila è 12 euro sempre per mezza giornata, 18 per la tintarella lunga; se aggiungete l’ombrellone la tariffa sale, rispettivamente a 25 e 35 euro. La cabina da 15 a 25 euro, la cabina doccia 5 euro cadauno (20 minuti al massimo). Il supplemento del 10% scatterà nei fine settimana e festivi di agosto, mese in cui sarà applicata la tariffa giornaliera anche nel noleggio più breve.

Stessa spiaggia, stesso mare, c’è laOla Beach. Nel singolo giorno di giugno (sperando nella clemenza meteo) e luglio il lettino singolo costa 12 euro, 15 in agosto. La postazione con due lettini e un ombrellone a 25 euro questo mese, 30 € nei due mesi centrali estivi; se poi desiderate la stessa tipologia di postazione a ridosso della battigia servono 5 euro in più. Vi sono anche le pagode per gruppi di quattro persone, con frigo bar e cassaforte: 120 euro al giorno, fino al 31 agosto. Anche qui, come ovunque, abbonamenti e sconti per affitti di almeno sei giorni.

Scoglitti e….l’assenza di Marina di Modica

Il Lido Capannina di Scoglitti offre ombrellone, due lettini e una sedia a 35 euro al giorno se in prima fila, 30 € in seconda, 25 euro dalla terza fila. Abbonamenti settimanali rispettivamente da 210, 180 e 150 euro.

Al Sun & Beach club di Passo Marinaro prezzi da 21,99 euro al giorno tramite un portale di settore.

Per Marina di Modica le ricerche online sono andate a vuoto. Non ci sono siti aggiornati dei lidi, l’unico tariffario disponibile esposto da una struttura risale alla scorsa estate.

Playa Grande

Nei giorni scorsi, il gestore del lido Titanic di Playa Grande ha dichiarato a Repubblica Palermo che “un gazebo di circa dieci metri quadrati, in prima fila e a due passi dal mare, il prezzo varia dai 40 ai 60 euro al giorno. Gli ombrelloni con i lettini partono invece dai 20 ai 35 euro, dipende la postazione che occupano”.

Pozzallo

A Pozzallo si trovano il Pietrenere Beach, con offerta generica da 17,49 euro al giorno, il Tiki Beach da 25,99 al giorno e, andando verso la costa ispicese, il Marzà Beach club da 16,49 al giorno.