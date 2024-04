Era rimasto ustionato: dopo 7 giorni di agonia muore il modicano Alessandro Brafa

Un grave lutto per l’intera città di Modica. E’ morto, dopo alcuni giorni di agonia, il 39enne modicano Alessandro Brafa. L’uomo era stato trasportato in gravi conizioni al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica ma poi era stato trasferito al Cannizzaro di Catania a causa delle gravi ustioni che aveva subito in un incidente domestico.

L’INCIDENTE

Il 23 aprile scorso, Alessandro Brafa stava eseguendo dei lavori nel suo appartamento in via Iachininoto. Per cause ancora in via di accertamento, mentre stava eseguendo dei lavori, un barattolo contenente del diluente ha preso fuoco. La fiamma sprigionato lo ha investito, compromettendo quasi l’intera superficie del corpo. Lascia moglie e figli. Ai suoi cari, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

