Immobile abusivo in costruzione sequestrato a Modica: denunciate quattro persone

E’ stato sequestrato dalla polizia locale di Modica un immobile abusivo in fase di costruzione sulla Modica-Scicli. Mancavano le autorizzazioni necessiarie.

Mancanza dei permessi necessari

Durante i controlli, il Nucleo di Polizia Edilizia ha individuato una struttura in costruzione e ha richiesto l’intervento di un funzionario dell’Ufficio Urbanistica per verificare lo stato dei lavori. I rilievi planimetrici effettuati hanno rivelato che i lavori edili erano in difformità rispetto al Permesso di Costruire, mancavano del nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa e non avevano ottenuto l’autorizzazione del Genio Civile.

L’ampliamento non autorizzato della struttura abitativa era di circa 150 metri cubi, oltre quanto previsto dalle autorizzazioni ufficiali. Data la situazione, e considerando che l’area è soggetta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e sismici, la Polizia Locale ha deciso di sequestrare l’immobile per prevenire ulteriori illeciti. Sono stati apposti i sigilli all’edificio e denunciate all’autorità giudiziaria quattro persone: i proprietari e committenti dei lavori, il tecnico responsabile e il legale rappresentante dell’impresa edile incaricata della costruzione.

