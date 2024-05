Incidente sul lavoro a Ispica: stava intervenendo su una facciata

E’ ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania il giovane di 32 anni che è caduto da un cestello mentre era intento a restaurare la facciata di una palazzina. L’incidente sul lavoro si è verificato a Ispica in via De Cristoforis. Le cause del cedimento del cestello sono tutte da accertare. Il giovane sarebbe caduto rovinosamente a terra. Al momento dei soccorsi avrebbe accusato dei problemi alle articolazioni inferiori. Ragione, questa, che ha suggerito la richiesta di intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito al Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione ed i responsabili dello Spresal dell’Asp di Ragusa per accertare eventuali responsabilità.

