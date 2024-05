I pali delle luminarie per sbarrare il passaggio delle auto. “Ragazzata” pericolosa su cui indaga la Polizia a Comiso

I pali della luce sulla strada a ostruire il passaggio delle auto. Solo per un caso non si sono verificati incidenti che avrebbero potuto avere gravi conseguenze.

L’episodio si è verificato a Comiso qualche giorno fa. Gli operai avevano appena smontato i pali dell’illuminazione montati in occasione della festa di Pasqua.

Le luminarie dei festeggiamenti di traverso in corso Vittorio Emanuele

Conclusi i festeggiamenti, le luminarie che adornavano le principali strade del centro erano state smontate e poste ai lati della strada, in attesa di caricarle sui camion che li avrebbero riportati nella sede della ditta incaricata di allestire l’illuminazione per le feste.

Qualcuno, a sera, ha pensato di spostarli e di metterli sulla sede stradale in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla chiesa della Madonna delle Grazie per ostruire il passaggio delle vetture. Se gli automobilisti non le avessero viste, avrebbero potuto travolgerle con grave danno per i mezzi. Una situazione di pericolo che poteva essere ben maggiore per i mezzi a due ruote. Chi viaggia in motorino avrebbe potuto avere gravi conseguenze.

L’episodio, rilevato dai vigili urbani, è stato denunciato alla Polizia, che sta conducendo le indagini. Pare che le immagini delle telecamere potrebbero dare una svolta. Anche queste sono state consegnate agli inquirenti che ora dovranno cercare di individuare i responsabili. Potrebbe trattarsi di una ragazzata o di un gesto con altre motivazioni. Toccherà agli inquirenti dipanare la matassa.

Foto: repertorio

