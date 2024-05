Autorizzare temporaneamente l’impianto di c.da Pozzo Bollente e avviare centri di raccolta per le “fratte”: guerra all’abbandono dei rifiuti

Conferenza del servizi in prefettura dedicata all’esame delle misure per la prevenzione e il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti e in particola sul fenomeno delle fumarole nei territori della fascia trasformata. La riunione è stata presieduta dal Prefetto Giuseppe Ranieri, con la partecipazione dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente Elena Pagana.

LE SOLUZIONI PROPOSTE

Durante l’incontro sono state esaminate soluzioni temporanee ed emergenziali, come l’autorizzazione dell’attività dell’impianto di compostaggio di Vittoria di contrada Pozzo Bollente per il conferimento dei rifiuti urbani e la creazione di centri di raccolta per i residui di verde (“fratte”) nella fascia trasformata, in attesa della realizzazione di un impianto di compostaggio adeguato.

Tra i partecipanti alla conferenza vi erano il Questore, i Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, i Sindaci della provincia, rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’ARPA, il Presidente della società SRR-ATO 7 e rappresentanti di Sicindustria, Coldiretti e Confagricoltura.

L’Assessore Regionale ha garantito supporto e disponibilità, e ha evidenziato la possibilità di accedere ad agevolazioni per le aziende che adottano scelte ecosostenibili, come la sostituzione dei tutori in plastica con materiali compostabili, attraverso progetti finanziabili con risorse regionali.

È stato programmato un nuovo incontro entro i primi quindici giorni del prossimo mese per esaminare i dati richiesti e procedere alla realizzazione delle stazioni di raccolta per la “fratta”.

