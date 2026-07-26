Chiaramonte verso l’uscita dal dissesto. Il sindaco Cutello: “In agosto niente ferie, approveremo il bilancio riequilibrato”

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Ultimi passi verso l’uscita dal dissesto finanziario di Chiaramonte Gulfi. Nel mese di agosto la giunta comunale guidata dal sindaco Mario Cutello dovrebbe approvare l’ipotesi di bilancio riequilibrato. Lo ha annunciato lo stesso Cutello intervenuto a Comiso alla conferenza di presentazione del candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Gaglio.

“Siamo a un passo dal traguardo – ha spiegato Cutello – i nostri uffici hanno lavorato sotto la guida della dirigente Ausilia Guccione, del nostro consulente, il generale Gaetano Vasta e la Kibernetes, società incaricata della consulenza amministrativa e finanziaria per le pubbliche amministrazioni. L’ipotesi di bilancio è ormai quasi pronta. La giunta la potrà approvare in agosto: non andiamo in ferie. Subito dopo sarà sottoposta al consiglio comunale”.

Quando l’ipotesi di bilancio riequilibrato sarà stata approvata potrà essere inviata al ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza locale, per l’approvazione definitiva. Subito dopo Chiaramonte potrà ricominciare la sua normale attività amministrativa.

Il dissesto finanziario è stato approvato dal consiglio comunale nel settembre 2023. Da allora la normale programmazione finanziaria è affidata all’Organismo straordinario di Liquidazione, formato da Alberto D’Arrigo, Francesca Mazzola e Loredana Torella). I tre componenti dell’OSL hanno gestito la fase di uscita dal dissesto, individuato la massa passiva (di poco superiore a otto milioni di euro) e contrattando con i creditori il pagamento di una parte delle spettanze.

Se tutto andrà come previsto, l’ipotesi di bilancio riequilibrato coprirà gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Dal prossimo anno dovrebbe essere avviata la normale vita amministrativa dell’ente.

(foto dalla pagina facebook di Mario Cutello)

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