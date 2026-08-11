Il Consiglio comunale di Modica prende atto della relazione del sindaco sul terzo anno di mandato

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Si è svolta ieri, 10 agosto, in sessione urgente e pubblica, la seduta del Consiglio comunale di Modica, convocata come prosecuzione dei lavori avviati lo scorso 6 agosto.

Al centro del confronto la relazione del sindaco sul terzo anno di mandato, illustrata in aula dal primo cittadino. La seduta, durata circa quattro ore, ha quindi lasciato spazio agli interventi dei consiglieri comunali.

Quasi tutti i gruppi consiliari hanno preso parte al dibattito, esprimendo valutazioni, osservazioni e considerazioni sull’attività amministrativa portata avanti nell’ultimo anno e sui contenuti della relazione.

Per l’Amministrazione sono intervenuti gli assessori Carpentieri, Armenia e Roccasalvo, quest’ultimo anche nella sua duplice veste istituzionale. Il confronto, secondo quanto riferito, si è sviluppato nell’ambito della normale dialettica politica, con l’obiettivo di mantenere aperto il dialogo tra i diversi schieramenti.

Al termine della discussione, anche dopo gli interventi di alcuni consiglieri di opposizione, la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo ha preso atto, a nome dell’intero Consiglio, della lettura e del deposito della relazione del sindaco, così come previsto dalla normativa.

«La seduta di ieri ha rappresentato un ulteriore momento di confronto istituzionale tra Amministrazione e Consiglio comunale», ha dichiarato Minardo, sottolineando come i lavori si siano svolti nel rispetto dei ruoli e delle prerogative dell’aula.

La presidente ha inoltre evidenziato il ruolo della Presidenza nel garantire il regolare svolgimento della seduta e il rispetto del regolamento, auspicando che il confronto possa proseguire con lo stesso spirito di collaborazione e apertura al dialogo, mettendo al centro l’interesse della comunità modicana.

La relazione sul terzo anno di mandato rappresenta così anche un momento di verifica politica e amministrativa dell’azione della Giunta, in vista del prosieguo del mandato.

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