Etna in eruzione: voli in arrivo sospesi fino alle 19

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L’attività eruttiva dell’Etna torna a condizionare il traffico aereo e fa scattare nuove limitazioni all’aeroporto di Catania. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera ha determinato la chiusura degli spazi aerei corrispondenti alla nube nel settore sud-occidentale, identificato come C1.

La decisione comporta la sospensione dei voli in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 19 di oggi, 11 agosto 2026, ora locale. Una misura adottata per garantire la sicurezza della navigazione aerea mentre prosegue l’attività del vulcano.

Voli in arrivo sospesi, partenze consentite

A comunicare il provvedimento è SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania. “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1)”, rende noto la società.

La conseguenza immediata è la sospensione delle attività di volo in arrivo fino alle 19. Restano invece consentite le partenze dalla pista 08, secondo quanto comunicato dalla società di gestione aeroportuale.

La situazione resta comunque in evoluzione e potrebbe determinare ulteriori modifiche alla programmazione dei voli nelle prossime ore.

L’avviso ai passeggeri: controllare il volo prima di partire

SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato l’effettivo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

La raccomandazione assume particolare importanza in una giornata condizionata dall’attività dell’Etna e dalla presenza della nube di cenere vulcanica, con possibili ripercussioni sull’operatività dello scalo etneo e sulla puntualità dei collegamenti.

“Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, fa sapere SAC, lasciando aperta la possibilità di nuove comunicazioni in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e delle condizioni dello spazio aereo.

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