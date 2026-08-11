Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Modica alle prese con un problema tutt’altro che secondario in queste giornate di caldo intenso. L’impianto di climatizzazione non sta funzionando correttamente e nelle stanze di degenza i pazienti ricoverati stanno vivendo ore di forte disagio, con temperature elevate che rendono ancora più difficile la permanenza in ospedale. La situazione […]
A Ragusa scatta il terzo ciclo di disinfestazione: il calendario e le aree interessate
11 Ago 2026 08:10
Con la metà di agosto prenderà il via a Ragusa il terzo ciclo di trattamenti di disinfestazione sul territorio comunale. Le operazioni, volte al contenimento degli insetti alati e delle zanzare, si svolgeranno nelle ore notturne, a partire dall’una di notte, secondo un calendario suddiviso per zone per ridurre al minimo i disagi per i residenti e i turisti presenti nel periodo estivo.
La mappa degli interventi e le aree coinvolte
Il piano d’azione predisposto per il territorio si articolerà in tre giornate principali:
- Lunedì 18 agosto: la prima fase dei trattamenti vedrà impegnate le squadre nel quartiere barocco di Ragusa Ibla, nella frazione rurale di San Giacomo e in tutte le contrade di recupero del territorio ragusano.
- Martedì 19 agosto: i mezzi si sposteranno lungo la fascia costiera, coprendo Marina di Ragusa, sia nelle sue zone esterne che nel centro abitato, estendendosi anche alle contrade di recupero edilizio limitrofe.
- Mercoledì 20 agosto: le operazioni si concentreranno sull’area urbana di Ragusa superiore, interessando in particolar modo i settori delimitati dal perimetro delle vie principali specificate nella planimetria pubblicata sul portale del servizio cittadino (per verificare se la propria via rientra esattamente nel perimetro specifico del 20 agosto, si consiglia di fare riferimento all’immagine allegata all’avviso ufficiale).
Le precauzioni per i residenti
Per permettere lo svolgimento dei trattamenti in piena sicurezza e assicurarne l’efficacia, si raccomanda ai cittadini di adottare alcune buone norme di comportamento durante le ore notturne interessate dai passaggi:
- Tenere ben chiuse le finestre e le imposte delle abitazioni.
- Non lasciare all’esterno o sui balconi cibo, bevande o alimenti.
- Evitare di esporre panni stesi o biancheria.
- Mettere al riparo gli animali domestici e ritirare dai giardini o dai terrazzi le loro ciotole di acqua e cibo.
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