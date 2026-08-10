Ferragosto senza auto: autobus gratis tra Modica e Marina

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Trasporto gratuito oggi, 14, 15 e 16 agosto sulla tratta Modica-Marina di Modica-Maganuco-Modica. In totale 40 corse senza costi per i passeggeri. E fino al 31 agosto la linea estiva 11 viaggerà di notte con tariffa calmierata a 2,50 euro.

Più autobus gratuiti e trasporto notturno a prezzo calmierato per raggiungere Marina di Modica in sicurezza durante i giorni più caldi dell’estate. È la novità annunciata dall’assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana del Comune di Modica, Leandro Giurdanella, dopo un confronto con i vertici di SAIS Autolinee.

L’obiettivo è chiaro: favorire gli spostamenti verso il litorale, soprattutto nelle serate di maggiore affluenza, e offrire un’alternativa all’utilizzo dell’auto privata.

Quattro giornate con autobus completamente gratuiti

La novità riguarda innanzitutto il servizio gratuito. Alle giornate del 10 e 14 agosto, già previste nell’ambito del progetto “Vai col Bus”, si aggiungono anche sabato 15 e domenica 16 agosto.

Per quattro giornate, dunque, sarà possibile viaggiare gratuitamente sugli autobus tra Modica e Marina di Modica e ritorno.

Il servizio interesserà il percorso Modica-Marina di Modica-Maganuco-Modica, con corse distribuite nelle diverse fasce orarie.

Complessivamente saranno 40 le corse completamente gratuite messe a disposizione degli utenti.

L’obiettivo: più sicurezza per i giovani

La decisione nasce anche dalla volontà di garantire maggiore sicurezza ai tanti giovani che in questi giorni raggiungono Marina di Modica per trascorrere le serate estive.

«Abbiamo ottenuto la possibilità di raddoppiare le giornate con trasporto gratuito per garantire sicurezza alle ragazze e ai ragazzi che raggiungeranno Marina in questi giorni di metà estate e serenità alle loro famiglie», spiega l’assessore Giurdanella.

Il trasporto pubblico diventa così uno strumento non soltanto di mobilità, ma anche di prevenzione, consentendo a residenti e visitatori di raggiungere la zona balneare e rientrare a Modica senza dover necessariamente utilizzare la propria automobile.

Bus notturni a 2,50 euro fino al 31 agosto

La seconda novità riguarda invece il servizio notturno.

Comune di Modica e SAIS Autolinee hanno concordato una tariffa calmierata di 2,50 euro a corsa per la linea estiva 11.

Il prezzo ridotto sarà valido da oggi e fino al 31 agosto e permetterà di utilizzare il collegamento notturno tra Modica, con partenza da piazzale Borsellino, e Marina di Modica, e nella direzione opposta.

Una misura pensata per accompagnare il periodo di maggiore presenza turistica e di affluenza sul litorale, quando le esigenze di mobilità aumentano soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’iniziativa rafforza il progetto “Vai col Bus”, realizzato con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e punta a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico durante l’estate.

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