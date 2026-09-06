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Tragedia a Modica: trovato senza vita in casa Carmelo Frasca, era morto da qualche giorno
06 Set 2026 09:37
A Modica da qualche ora si è diffusa una notizia che lascia sgomenta la città. Carmelo Frasca, 55 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Castello, nel cuore del centro storico modicano.
Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 5 settembre, dopo che era scattato l’allarme per la sua prolungata assenza. Frasca viveva da solo nel piccolo appartamento e, quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, è stato necessario forzare la porta d’ingresso, che risultava chiusa dall’interno.
Una volta entrati nell’abitazione, per i sanitari del 118 non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’uomo era già deceduto.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. All’interno dell’abitazione sarebbero state trovate alcune tracce di sangue, ma si tratterebbe di morte per cause naturali.
Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, dal malore improvviso a un possibile incidente. La magistratura dovrà decidere se disporre ulteriori accertamenti, compresa eventualmente l’autopsia.
Secondo i primi riscontri, il decesso potrebbe risalire a circa quattro giorni prima del ritrovamento, ma anche questo elemento dovrà essere verificato dagli accertamenti medico-legali.
La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando dolore e incredulità tra quanti conoscevano Carmelo Frasca.
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