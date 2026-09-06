Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Bimba di 5 anni si allontana da casa in bici e scatta l’allarme. Tanto spavento e lieto fine a Scicli
06 Set 2026 10:05
Momenti di forte apprensione ieri a Scicli dove una bimba di cinque anni a bordo della sua piccola bici si è allontanata da casa per gioco.
Un episodio che è andato oltre il gioco visto che l’assenza dall’abitazione dove vive con la famiglia ha messo in essere tutti i sistemi di ricerca. All’allarme lanciato alla centrale del 112, i carabinieri giunti sul posto, nella zona di via Ospedale, hanno trovato già il papà della piccola assieme alla figlioletta.
Una storia che avrebbe potuto avere un finale doloroso ed invece è finita nel migliore dei modi. L’abbraccio del padre alla piccola appena ritrovata è stata la parentesi d’amore che ha chiuso l’episodio.
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