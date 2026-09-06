Bimba di 5 anni si allontana da casa in bici e scatta l’allarme. Tanto spavento e lieto fine a Scicli

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Momenti di forte apprensione ieri a Scicli dove una bimba di cinque anni a bordo della sua piccola bici si è allontanata da casa per gioco.

Un episodio che è andato oltre il gioco visto che l’assenza dall’abitazione dove vive con la famiglia ha messo in essere tutti i sistemi di ricerca. All’allarme lanciato alla centrale del 112, i carabinieri giunti sul posto, nella zona di via Ospedale, hanno trovato già il papà della piccola assieme alla figlioletta.

Una storia che avrebbe potuto avere un finale doloroso ed invece è finita nel migliore dei modi. L’abbraccio del padre alla piccola appena ritrovata è stata la parentesi d’amore che ha chiuso l’episodio.

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