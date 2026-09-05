Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Auto si ribalta nella tarda serata nei pressi di Marina di Ragusa, conducente soccorso dal 118
05 Set 2026 21:26
RAGUSA – Incidente stradale autonomo nella tarda serata di oggi nella zona di Silva Suri, lungo la viabilità della costa ragusana.
Per cause ancora da accertare, un’automobile è finita fuori controllo, ribaltandosi. Il conducente è stato soccorso e affidato alle cure del personale del 118.
A prestare i primi soccorsi è stato anche un componente dei Vigili del fuoco libero dal servizio, che si trovava casualmente nella zona e ha aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo.
Successivamente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del conducente.
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