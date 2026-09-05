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Auto si ribalta nella tarda serata nei pressi di Marina di Ragusa, conducente soccorso dal 118

05 Set 2026 21:26
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RAGUSA – Incidente stradale autonomo nella tarda serata di oggi nella zona di Silva Suri, lungo la viabilità della costa ragusana.

Per cause ancora da accertare, un’automobile è finita fuori controllo, ribaltandosi. Il conducente è stato soccorso e affidato alle cure del personale del 118.

A prestare i primi soccorsi è stato anche un componente dei Vigili del fuoco libero dal servizio, che si trovava casualmente nella zona e ha aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo.

Successivamente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del conducente.

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