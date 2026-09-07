Nessun dubbio sulla morte naturale di Carmelo Frasca: oggi la camera ardente, domani i funerali

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La salma di Carmelo Frasca, 55 anni, è stata restituita alla famiglia dopo gli accertamenti eseguiti dal medico legale. In accordo con la Polizia e la Procura, è stata esclusa qualsiasi altra ipotesi sulle cause del decesso: l’uomo sarebbe stato colpito da un improvviso malore, probabilmente nella serata di martedì, che ne avrebbe provocato la caduta a terra.

Le ferite alla testa riscontrate sul corpo sono infatti compatibili con il violento impatto seguito alla caduta e non hanno fatto emergere elementi riconducibili ad altre cause. Gli inquirenti, pertanto, non nutrono dubbi sull’origine naturale della morte.

Frasca viveva da solo nell’abitazione di via Castello, a Modica bassa, dove è stato trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 5 settembre. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città, anche per la sua lunga passione per la musica. Per anni aveva suonato la batteria insieme a un gruppo di amici, una presenza che gli aveva permesso di farsi conoscere e apprezzare da molte persone.

Sono numerosi in queste ore i messaggi di affetto e vicinanza rivolti alla famiglia e agli amici. Nel dolore per la perdita, il papà Giuseppe, il fratello Giorgio, Antonella con Massimo, Alessandra con Marcello, Eugenio e tanti altri amici che hanno condiviso con lui parte del cammino di vita.

Oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 12, il feretro arriverà nella Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe, dove sarà allestita la camera ardente e sarà possibile rendergli omaggio.

Domani, martedì 8 settembre, alle ore 10, nella stessa chiesa, saranno celebrati i funerali. Sarà l’occasione per familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto di stringersi attorno alla famiglia e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

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