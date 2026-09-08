Maltrattamenti in famiglia: pozzallese torna libero

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Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato l’ordinanza che disponeva l’arresto di un 34enne di Pozzallo che era finito ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. I problemi di tossicodipendenza del 34enne avevano portato ad una costanza di comportamenti e ad una excalation che a maggio scorso avevano spinto il padre a denunciarlo dopo l’ennesima aggressione e la pretesa di danaro. Il ritiro della denuncia qualche giorno prima dell’arresto e il percorso avviato al Sert avevano spinto il gip a convalidare i domiciliari concedendo al 34enne, che è difeso dall’avvocato Edoardo Cappello, il permesso – da comunicare ai carabinieri – di uscire di casa per recarsi agli appuntamenti terapeutici al Sert di Modica. Il legale si è rivolto al Tribunale del Riesame di Catania che ha annullato gli arresti disponendo l’immediata liberazione del 34enne che sta continuando il percorso di disintossicazione e recupero

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