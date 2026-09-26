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Voli sospesi all’aeroporto di Catania: weekend nero per i viaggiatori a causa della nuova nube di cenere
26 Set 2026 09:53
Nuovi disagi per chi deve viaggiare da e verso la Sicilia. L’Etna torna a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania: a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, sono state disposte nuove limitazioni alle attività aeroportuali.
La società di gestione SAC ha comunicato la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e la conseguente sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle ore 16 di oggi, sabato 26 settembre.
Una situazione che rischia di provocare ripercussioni sulla programmazione dei voli, con possibili ritardi, cancellazioni e modifiche agli orari anche nelle ore successive. Per i passeggeri si prospetta quindi un altro fine settimana complicato, proprio in un periodo caratterizzato da un intenso movimento di viaggiatori.
La cenere vulcanica rappresenta infatti un elemento di particolare attenzione per la sicurezza del traffico aereo e può rendere necessarie restrizioni operative nello scalo catanese in relazione alla presenza e alla diffusione della nube.
SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.
Per chi aveva programmato un viaggio nella giornata di oggi, dunque, si preannuncia un sabato all’insegna dell’incertezza, con la necessità di controllare costantemente le informazioni relative alla propria partenza o al proprio arrivo.
L’Etna torna così a pesare sulla mobilità aerea siciliana, proprio nel fine settimana, aumentando i disagi per migliaia di passeggeri che dovranno fare i conti con possibili variazioni della programmazione.
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