Doppio tentato furto nei parchi fotovoltaici tra Vittoria e Acate: ladri in fuga, pietre contro le guardie giurate

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Doppio tentato furto, nel giro di poche ore, ai danni di due parchi fotovoltaici del territorio. I colpi, messi a segno tra la tarda serata di ieri e l’alba di oggi, sono stati sventati grazie al tempestivo intervento delle guardie particolari giurate dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria e dei Carabinieri.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 22.30, in un impianto fotovoltaico situato in contrada Chiappa, nel territorio di Acate. Durante un controllo di pronto intervento, le guardie giurate hanno individuato evidenti segni di effrazione sulla recinzione perimetrale e sui tombini utilizzati per il contenimento dei cavi elettrici.

Immediatamente è stata allertata la centrale operativa, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Vittoria. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno permesso di accertare la presenza di alcune persone non autorizzate all’interno del sito.

Alla vista delle forze dell’ordine e degli operatori della vigilanza, i soggetti si sono dati alla fuga. Il successivo sopralluogo ha permesso di verificare che nessun materiale era stato asportato.

Poche ore dopo, intorno alla mezzanotte, un nuovo allarme ha fatto scattare l’intervento in un secondo parco fotovoltaico, questa volta in contrada Montecalvo, nel territorio di Vittoria.

Anche in questo caso le guardie giurate, giunte sul posto, hanno riscontrato evidenti segni di scasso sulle cabine elettriche e sui pannelli. Alcuni cavi risultavano già recisi e raccolti, apparentemente pronti per essere portati via.

La centrale operativa ha quindi immediatamente allertato i Carabinieri e disposto l’invio di ulteriori pattuglie della vigilanza privata a supporto degli operatori già presenti sul posto.

Durante le operazioni, i malintenzionati, accortisi di essere stati scoperti, hanno tentato di guadagnarsi la fuga. Secondo quanto riferito nel comunicato dell’istituto di vigilanza, alcune pietre sarebbero state lanciate da lontano contro gli operatori della vigilanza, nel tentativo di ostacolarne l’intervento.

Con l’arrivo dei Carabinieri e delle ulteriori unità di vigilanza, è stato effettuato un accurato controllo dell’intera area. Il materiale che i malviventi avevano già preparato per il furto è stato rinvenuto sul posto, ma il tempestivo intervento ha impedito che il colpo venisse portato a termine.

I due episodi, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, riportano l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza degli impianti fotovoltaici e, più in generale, delle infrastrutture energetiche presenti nel territorio.

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