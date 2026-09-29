Una nuova banca a Comiso: la BCC La Riscossa di Regalbuto apre una sede in città

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una nuova presenza bancaria si prepara a entrare nel territorio ibleo. La BCC La Riscossa di Regalbuto ha ottenuto il via libera all’apertura di una nuova sede distaccata a Comiso, ampliando così la propria presenza verso la Sicilia sud-orientale.

La decisione è stata assunta dall’assemblea straordinaria dei soci, che ha approvato l’istituzione della nuova sede al termine dell’iter avviato nei mesi scorsi. L’immobile destinato a ospitare la banca è già stato individuato e l’apertura al pubblico è programmata per l’inizio del 2027.

L’arrivo della BCC La Riscossa rappresenta una novità per il tessuto economico della città. Comiso è infatti un centro con una significativa presenza di imprese, attività commerciali, aziende agricole e realtà artigiane, oltre a essere inserita in un’area strategica per i collegamenti della Sicilia sud-orientale.

La scelta della città si inserisce nel percorso di espansione territoriale della BCC La Riscossa di Regalbuto, che punta quindi ad affacciarsi su un nuovo bacino economico e imprenditoriale.

Non si tratta ancora dell’apertura vera e propria dello sportello: il nuovo presidio bancario dovrebbe diventare operativo nei primi mesi del prossimo anno.

Per Comiso si tratta comunque di un ingresso significativo, in un settore, quello bancario, che negli ultimi anni ha visto in diverse aree della provincia una progressiva razionalizzazione della rete degli sportelli. L’arrivo di un nuovo istituto va quindi nella direzione opposta: una banca sceglie di investire sulla presenza fisica e sul rapporto diretto con il territorio.

La BCC La Riscossa di Regalbuto, istituto di credito cooperativo, porterà a Comiso i propri servizi rivolgendosi tanto alla clientela privata quanto al mondo delle imprese. L’apertura della sede è attesa per l’inizio del 2027 e sarà necessario attendere i prossimi mesi per conoscere sede esatta, organico e modalità operative del nuovo sportello.

© Riproduzione riservata