Dimenticate l’auto, domenica la Sicilia si scopre così: oltre 30 percorsi completamente gratuiti

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Quello che è un evento dedicato alla mobilità dolce ed al turismo lento, giunto alla quarta edizione, porta la “firma” dell’Assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo e del Coordinamento dei Cammini e Sentieri di Sicilia. Si terrà domenica 4 ottobre ed è finalizzato a promuovere – come sottolineano dagli uffici regionali – la valorizzazione dei cinquemila chilometri di reti storiche, naturalistiche e spirituali dell’Isola, promuovendo percorsi a piedi o in bicicletta”. Più di trenta le proposte gratuite di diversa difficoltà che arrivano per vivere una giornata all’aria aperta conoscendo i territori. Fra le proposte c’è il Sentiero Italia CAI da Macari a Scopello (16 km), le Vie Francigene di Sicilia da Acquaviva Platani a Sutera, il Trekking urbano a Piazza Armerina a Piazza Garibaldi con un percorso di 6 chilometri.

E poi ancora il Sentiero delle Ginestre sull’Etna da Trecastagni a Linguaglossa (13 km), la Ciclovia dei Parchi da Troina a Petralia Sottana (69 km). La proposta riguarda anche le Riserve e le Foreste Incantate visitando Bosco di Malabotta, Monte Altesina e la Valle dell’Anapo ed il Cammino Pantesco a Pantelleria. Quali gli obiettivi ed i benefici per il territorio siciliano? Quelli di decongestionare le mete più frequentate e superare la stagionalità, di sostenere i borghi e le comunità locali, di conservare tradizioni, patrimonio ambientale e culturale e quello di favorire un ritorno economico e sociale sostenibile. Sono percorsi ed itinerari gratuiti che porteranno ad esplorare, come già successo nelle precedenti edizioni, l’anima più autentica dell’isola, dalle vette dell’Etna ai vicoli dei borghi, dai boschi madoniti alle coste vulcaniche con escursioni a piedi o in e-bike, donando libere visioni di paesaggi incontaminati ed affascinanti e lasciando una crescita interiore non indifferente.

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