Marina di Modica, le mareggiate mettono a rischio l’accesso alla spiaggia

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Da Marina di Modica arrivano segnalazioni sulla situazione di pericolo che si è venuta a creare ai piedi di Piazza Mediterraneo, in corrispondenza delle scale che conducono alla spiaggia.

Le recenti mareggiate hanno infatti eroso la sabbia e portato alla luce il materiale sul quale poggia la struttura delle scale, lasciando scoperta una parte della fondazione e provocando evidenti cedimenti e danneggiamenti.

Una situazione che desta preoccupazione, soprattutto perché si tratta di un punto di accesso alla spiaggia frequentato da residenti e visitatori. Anche se l’estate ha ormai lasciato il posto all’autunno, infatti, il tratto continua a rappresentare un passaggio utilizzato e non può essere lasciato in condizioni che potrebbero mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Le immagini mostrano chiaramente l’erosione alla base della struttura, con materiale franoso, detriti e parti della fondazione ormai esposte.

La richiesta che arriva dai cittadini è quindi quella di un intervento da parte degli enti competenti per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità delle scale, prima che ulteriori mareggiate possano aggravare la situazione.

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