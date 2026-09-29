All’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria è operativo il nuovo servizio di Chirurgia Vascolare interventistica, un’importante novità per l’offerta sanitaria dell’ASP di Ragusa che permette di eseguire direttamente in provincia procedure vascolari complesse finora potenzialmente legate al trasferimento dei pazienti a Catania. Il servizio, promosso dal responsabile della Divisione di Chirurgia Vascolare, dott. Andrea Li Destri, […]
Marina di Modica, le mareggiate mettono a rischio l’accesso alla spiaggia
29 Set 2026 20:36
Da Marina di Modica arrivano segnalazioni sulla situazione di pericolo che si è venuta a creare ai piedi di Piazza Mediterraneo, in corrispondenza delle scale che conducono alla spiaggia.
Le recenti mareggiate hanno infatti eroso la sabbia e portato alla luce il materiale sul quale poggia la struttura delle scale, lasciando scoperta una parte della fondazione e provocando evidenti cedimenti e danneggiamenti.
Una situazione che desta preoccupazione, soprattutto perché si tratta di un punto di accesso alla spiaggia frequentato da residenti e visitatori. Anche se l’estate ha ormai lasciato il posto all’autunno, infatti, il tratto continua a rappresentare un passaggio utilizzato e non può essere lasciato in condizioni che potrebbero mettere a rischio l’incolumità delle persone.
Le immagini mostrano chiaramente l’erosione alla base della struttura, con materiale franoso, detriti e parti della fondazione ormai esposte.
La richiesta che arriva dai cittadini è quindi quella di un intervento da parte degli enti competenti per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità delle scale, prima che ulteriori mareggiate possano aggravare la situazione.
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