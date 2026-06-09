Comiso inaugura il Museo delle Arti Ceramiche dedicato a Nino Caruso

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Comiso si arricchisce di un nuovo e importante presidio culturale destinato a diventare un punto di riferimento per la ceramica contemporanea in Italia. Il prossimo 12 giugno alle ore 18.30 sarà inaugurato il Museo delle Arti Ceramiche dedicato al Maestro Nino Caruso, ospitato negli spazi della Fondazione Bufalino, all’interno dell’ex mercato Casmeneo in piazza delle Erbe.

Un’apertura che rappresenta non solo un evento culturale di grande rilievo, ma anche un tassello strategico per la crescita identitaria e turistica del territorio, rafforzando il ruolo di Comiso come città della cultura e della valorizzazione artistica.

Il nuovo museo si presenta come un unicum nel panorama nazionale, grazie a un’esposizione di oltre cento opere tra sculture e manufatti che raccontano il percorso creativo e la ricerca del Maestro Nino Caruso, figura di riferimento internazionale nel campo della ceramica contemporanea.

Le opere esposte testimoniano il profondo legame tra l’artista e la comunità comisana, a cui Caruso ha scelto di affidare parte del proprio patrimonio creativo, con l’intento di trasformarlo in una risorsa culturale viva, capace di generare nuove opportunità di crescita e dialogo.

Il Museo delle Arti Ceramiche si propone come uno spazio aperto e dinamico, orientato al confronto con la complessità del presente e alle trasformazioni sociali e culturali in atto. Un luogo che interpreta la cultura non solo come conservazione, ma come processo attivo fatto di linguaggi contemporanei, pratiche innovative e forme di partecipazione sempre più inclusive e interdisciplinari.

Inserito all’interno della Fondazione Bufalino, il nuovo museo si integra nel sistema culturale cittadino affiancando realtà già consolidate come il Museo Civico di Storia Naturale, contribuendo così a costruire una rete museale sempre più strutturata e attrattiva.

© Riproduzione riservata