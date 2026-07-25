Piano urbanistico generale: al Comune di Scicli arriva il commissario regionale

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Il decreto dell’Assessorato regionale del territorio ed ambiente è del 22 luglio scorso e l’intervento sostitutivo è finalizzato alla prosecuzione dell’iter del piano urbanistico generale del Comune di Scicli. Sarà l’ingegnere Salvatore Cirone a definire gli adempimenti obbligatori che prevede la legge regionale del 2020. Un percorso che nessuno voleva: non lo voleva l’Amministrazione Marino, non lo voleva il Consiglio comunale, non lo volevano i partiti politiche e le forze civiche. Nonostante nessuno volesse questo epilogo, quello cioè della via sostitutiva della Regione, alla fine si è arrivati al capolinea con la nomina dell’ingegnere Salvatore Cirone al quale spetterà di completare l’iter avviato fra redazione, incontri, verifiche ed esami per rimodulare il futuro urbanistico del territorio di Scicli. “E’ un provvedimento, quello di nomina del commissario regionale, che richiama le fasi del procedimento, le diffide già rivolte al Comune e rileva come, ad oggi, non siano state trasmesse le determinazioni del Consiglio comunale sul documento preliminare del PUG, rendendo necessario l’intervento di un Commissario provveditore – commenta il partito di Forza Italia – è un epilogo che avremmo voluto evitare. Il piano urbanistico generale rappresenta lo strumento più importante per programmare il futuro della città, dare certezze ai cittadini, ai professionisti, alle imprese e favorire uno sviluppo ordinato e sostenibile del territorio. Purtroppo, il dibattito sul PUG è stato trasformato da parte di alcuni in un terreno di scontro politico, rallentando un percorso che avrebbe dovuto essere affrontato con senso di responsabilità e nell’interesse esclusivo della comunità. Come partito abbiamo sempre sostenuto la necessità di approvare il PUG, consapevole che Scicli non può permettersi ulteriori ritardi su uno strumento strategico per la crescita della città.

Adesso è il momento di archiviare le polemiche e guardare avanti. L’obiettivo deve essere uno solo: consentire al procedimento di proseguire rapidamente, nel pieno rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini”.

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