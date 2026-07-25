Fine di un’attesa lunga 14 anni: Pozzo Cassero riattivato, più acqua per l’altipiano modicano

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Una svolta attesa da anni per migliaia di cittadini e per il comparto agricolo dell’altipiano modicano. Dopo ben 14 anni di inattività è stato riattivato Pozzo Cassero, una delle infrastrutture idriche più importanti del territorio, tornata finalmente a immettere acqua nella rete che rifornisce l’intero altipiano.

L’impianto è nuovamente operativo e garantisce una portata superiore ai 15 litri di acqua al secondo, in modo continuo, ventiquattr’ore su ventiquattro, alimentando direttamente la vasca 2 del sistema idrico. Un intervento destinato ad alleviare le criticità che negli ultimi anni hanno segnato l’approvvigionamento idrico di numerose contrade e delle attività produttive della zona.

Fine di un lungo stop durato oltre un decennio

Pozzo Cassero era stato disattivato nel 2012 dopo una serie di furti e atti vandalici che avevano compromesso il funzionamento dell’impianto. Da allora l’infrastruttura era rimasta inutilizzata, contribuendo ad aggravare la crisi idrica che negli anni ha interessato il comprensorio.

Il ripristino ha richiesto il completo rifacimento dell’impianto elettrico e una serie di interventi tecnici che hanno consentito di riportare in funzione un’opera strategica per la distribuzione dell’acqua potabile.

Una rete che serve migliaia di cittadini e aziende

La riattivazione del pozzo rappresenta un tassello fondamentale per il sistema idrico dell’altipiano modicano. L’infrastruttura alimenta infatti una rete composta da oltre 500 chilometri di condotte, che raggiunge numerose contrade rurali e garantisce l’approvvigionamento a migliaia di residenti e a un vasto numero di aziende agricole.

L’aumento della disponibilità idrica consentirà di migliorare la continuità del servizio, riducendo le difficoltà che negli ultimi anni hanno interessato famiglie e imprese, soprattutto durante i mesi estivi.

Decisivo il lavoro del Consorzio di Bonifica

Fondamentale per il raggiungimento del risultato è stato il lavoro svolto dal personale del Consorzio di Bonifica, impegnato senza sosta nelle operazioni necessarie alla riattivazione dell’impianto.

Il ripristino di Pozzo Cassero evidenzia anche l’importanza della manutenzione programmata delle infrastrutture idriche, indispensabile per evitare emergenze e garantire un servizio efficiente e continuo.

Nel frattempo sono già in corso le attività per riportare in funzione altri due pozzi, che potranno incrementare ulteriormente la disponibilità di acqua per l’intero territorio e rafforzare la rete di distribuzione. A darne notizia l’on. Ignazio Abbate.

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