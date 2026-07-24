A Ragusa via Cartia chiusa al traffico: cambiano i percorsi per gli automobilisti

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Disagi temporanei alla viabilità a Ragusa per consentire lo svolgimento di interventi programmati. È stata resa nota la chiusura del transito veicolare e pedonale di via G.A. Cartia, nel tratto compreso tra via Asia e via Fieramosca.

Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 7:00 di lunedì 27 luglio 2026 e resterà attivo fino alle ore 19:00 di venerdì 7 agosto 2026. Durante questo periodo il tratto interessato non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti e dei frontisti, che potranno comunque raggiungere le proprie abitazioni con accesso consentito da via Fieramosca.

Garantito il collegamento con via Asia

L’impresa incaricata degli interventi dovrà assicurare il libero transito dell’intersezione tra via G.A. Cartia e via Asia, sia in ingresso sia in uscita.

Una disposizione pensata per limitare il più possibile i disagi agli automobilisti e garantire la continuità della circolazione nelle aree immediatamente vicine al cantiere.

Le modifiche alla viabilità: il percorso alternativo

Per i veicoli provenienti da Ragusa e diretti verso le direttrici Rumor e Psaumida sarà necessario utilizzare un percorso alternativo.

Il nuovo itinerario indicato prevede il passaggio da via Fieramosca, quindi via E. Loi e successivamente via Asia, così da consentire il collegamento con le zone interessate senza attraversare il tratto chiuso di via Cartia.

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