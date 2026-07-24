A Frigintini arriva la svolta sull’acqua: operativo il nuovo pozzo Sant’Angelo

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Dopo anni di difficoltà e disagi per le famiglie residenti, Frigintini compie un passo importante verso il superamento dell’emergenza idrica. È infatti entrato ufficialmente in funzione il nuovo pozzo Sant’Angelo, un’opera destinata a rafforzare la rete di approvvigionamento della frazione modicana attraverso l’immissione di 4 litri d’acqua al secondo.

A comunicare l’avvio del nuovo impianto è stata Iblea Acque, con il consigliere comunale di Modica Giammarco Covato che ha espresso soddisfazione per un risultato definito “concreto” e atteso da tempo dalla comunità.

Un intervento atteso dalle famiglie di Frigintini

«È un risultato concreto che dà finalmente una risposta a una delle esigenze più sentite dai cittadini di Frigintini – ha dichiarato Covato –. Da oggi il nuovo pozzo Sant’Angelo è operativo e immetterà nella rete idrica 4 litri d’acqua al secondo, contribuendo a ridurre in maniera significativa i disagi legati alla carenza d’acqua».

La frazione, negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con una crescita della popolazione e con una rete di approvvigionamento che non riusciva più a garantire un servizio adeguato alle esigenze delle numerose famiglie residenti.

Ridotto il ricorso alle autobotti

L’emergenza idrica a Frigintini era stata più volte portata all’attenzione dell’amministrazione comunale e degli enti competenti. Un anno fa lo stesso Covato aveva denunciato una situazione diventata ormai difficile da sostenere, con continui disservizi e la necessità, in molte occasioni, di ricorrere alle autobotti per garantire la fornitura d’acqua.

L’entrata in funzione del nuovo pozzo rappresenta quindi un passaggio strategico per aumentare la disponibilità idrica nella rete e diminuire il ricorso agli interventi straordinari.

Il lavoro istituzionale per risolvere l’emergenza

La questione dell’approvvigionamento idrico è stata seguita dal consigliere Covato insieme ai colleghi Daniele Scapellato e Piero Covato, impegnati nel portare all’attenzione delle istituzioni le difficoltà vissute quotidianamente dai cittadini di Frigintini.

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