SCICLI – Pazienti costretti a sopportare il caldo e operatori sanitari al lavoro in ambienti privi di aria condizionata. È la situazione segnalata al Punto territoriale di emergenza (Pte) dell’ospedale Busacca di Scicli e nella postazione del 118, sulla quale interviene il sindaco Mario Marino. Il primo cittadino ha infatti chiesto un incontro urgente ai […]
Necrologi: Marianna Occhipinti
25 Lug 2026 10:55
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