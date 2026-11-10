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Notte Bianca della Politica, a Ragusa tre giorni di libri e ospiti: chiude Parsi
10 Nov 2026 15:37
Torna a Ragusa la Notte Bianca della Politica, tre giorni di incontri con autori e libri per andare oltre la cronaca e gli slogan. La settima edizione è in programma il 20, 21 e 22 novembre all’auditorium della Camera di Commercio, in piazza Libertà.
La manifestazione è promossa dall’associazione culturale Scuola di formazione politica Italia Prossima, in collaborazione con l’Università di Catania, l’Università della Calabria e il Movimento Federalista Europeo, con il supporto del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Gli ospiti
Come da tradizione si parte con una lectio magistralis: venerdì 20 novembre alle 17 Franco Valentini e Aldo Sandulli apriranno l’edizione 2026 con «Lo spazio e le sue regole». Nei tre giorni saranno a Ragusa anche Valeria Tarditi, Roberto Louvin, Barbara Boschetti, Leonardo Becchetti, Ottorino Cappelli, Alessandro Mulieri, Marianna Aprile, Vittorio Cogliati Dezza, Carmelo Schininà e Piero Ignazi.
La chiusura è affidata a Vittorio Emanuele Parsi, autore di «Contro gli imperi», a confronto con il giornalista Carmelo Schininà. Al centro degli incontri i grandi cambiamenti politici, economici e sociali, le trasformazioni della democrazia, gli equilibri internazionali e le prospettive delle comunità.
Il senso della manifestazione
«La Notte Bianca della Politica – spiega a nome degli organizzatori Giorgio Massari – nasce dalla consapevolezza che è necessario coltivare e difendere la Politica come collante sociale e produttrice di bene comune». E ancora: «Dare conto della complessità, offrire gli strumenti di analisi per capirla, attivare la partecipazione per ridare un’anima alla politica: è questo il senso della Notte Bianca e ciò che la distingue da una semplice presentazione di libri».
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