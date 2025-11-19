La Notte Bianca della Politica torna a Ragusa: due giorni per capire il presente

Ragusa si prepara ad accogliere una nuova edizione de “La Notte Bianca della Politica”, la rassegna dedicata ad autori, libri e temi cruciali della vita democratica italiana. L’appuntamento, promosso dalla Scuola di formazione politica Ragusa Prossima, si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 novembre presso la Camera di Commercio in piazza Libertà.

Un format ormai consolidato, che ogni anno richiama studiosi, docenti universitari, giornalisti e cittadini interessati ad approfondire ciò che sta accadendo nel Paese e nel mondo. L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca di contenuti e di ospiti di rilievo.

Gli ospiti principali: Pasquino e Sandulli al centro della scena

Ad aprire la rassegna, venerdì 21 alle ore 17, sarà una figura simbolo della scienza politica italiana:

• Gianfranco Pasquino, senatore e noto politologo.

Interverrà con una riflessione sullo stato della democrazia italiana e delle istituzioni, a partire dal suo ultimo libro “La sovranità nello stivale”. Un tema più che mai attuale in un momento storico segnato da cambiamenti geopolitici, conflitti e nuove complessità sociali.

Grande attesa anche per la lectio magistralis di:

• Alessandra Sandulli, membro della Corte Costituzionale,

che sabato 22 novembre alle 18 terrà un intervento dal titolo “Costituzione e certezza del diritto”. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti centrali dell’intera manifestazione.

Un programma intenso tra democrazia, storia, conflitti e intelligenza artificiale

«Vogliamo capire di più le difficoltà del presente» – spiegano gli organizzatori – e proprio per questo il programma affronta temi cruciali per il Paese:

• riforme istituzionali

• conflitto russo-ucraino e sue implicazioni

• storia del Novecento e memorie ancora vive

• Gaza e gli equilibri internazionali

• intelligenza artificiale e humanesimo

• il valore delle radici e della “restanza”.

Tra gli interventi previsti nella due giorni:

Mara Morini e Costanza Nicolosi su “La svolta della Russia”

e su “La svolta della Russia” Carlo Spartaco Capogreco con “I campi di Salò”

con “I campi di Salò” Arturo Marzano con “Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti”

con “Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti” Gabriele Pedullà , autore di “Certe sere Pablo”

, autore di “Certe sere Pablo” Chiara Giaccardi e Mauro Magatti con il saggio “Macchine celibi”

e con il saggio “Macchine celibi” Vito Teti e Domenico Cersosimo che chiuderanno l’evento con una discussione su “Fatica, necessità e bellezza del restare”.

Un’edizione pensata per la comunità

«Sarà un momento di grande crescita per tutta la nostra comunità» – sottolineano gli organizzatori tra cui Giorgio Massari, uno dei fondatori dell’evento giunto alla sesta edizione – grazie alla presenza di studiosi, giuristi e docenti che offriranno strumenti per leggere il presente, tra crisi internazionali, mutamenti sociali e sfide tecnologiche.

La Notte Bianca della Politica si conferma così una delle iniziative culturali più attese sul territorio, capace di unire divulgazione, confronto e formazione in un clima aperto e partecipato.

