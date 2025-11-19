La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
La Notte Bianca della Politica torna a Ragusa: due giorni per capire il presente
19 Nov 2025 06:12
Ragusa si prepara ad accogliere una nuova edizione de “La Notte Bianca della Politica”, la rassegna dedicata ad autori, libri e temi cruciali della vita democratica italiana. L’appuntamento, promosso dalla Scuola di formazione politica Ragusa Prossima, si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 novembre presso la Camera di Commercio in piazza Libertà.
Un format ormai consolidato, che ogni anno richiama studiosi, docenti universitari, giornalisti e cittadini interessati ad approfondire ciò che sta accadendo nel Paese e nel mondo. L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca di contenuti e di ospiti di rilievo.
Gli ospiti principali: Pasquino e Sandulli al centro della scena
Ad aprire la rassegna, venerdì 21 alle ore 17, sarà una figura simbolo della scienza politica italiana:
• Gianfranco Pasquino, senatore e noto politologo.
Interverrà con una riflessione sullo stato della democrazia italiana e delle istituzioni, a partire dal suo ultimo libro “La sovranità nello stivale”. Un tema più che mai attuale in un momento storico segnato da cambiamenti geopolitici, conflitti e nuove complessità sociali.
Grande attesa anche per la lectio magistralis di:
• Alessandra Sandulli, membro della Corte Costituzionale,
che sabato 22 novembre alle 18 terrà un intervento dal titolo “Costituzione e certezza del diritto”. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti centrali dell’intera manifestazione.
Un programma intenso tra democrazia, storia, conflitti e intelligenza artificiale
«Vogliamo capire di più le difficoltà del presente» – spiegano gli organizzatori – e proprio per questo il programma affronta temi cruciali per il Paese:
• riforme istituzionali
• conflitto russo-ucraino e sue implicazioni
• storia del Novecento e memorie ancora vive
• Gaza e gli equilibri internazionali
• intelligenza artificiale e humanesimo
• il valore delle radici e della “restanza”.
Tra gli interventi previsti nella due giorni:
- Mara Morini e Costanza Nicolosi su “La svolta della Russia”
- Carlo Spartaco Capogreco con “I campi di Salò”
- Arturo Marzano con “Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti”
- Gabriele Pedullà, autore di “Certe sere Pablo”
- Chiara Giaccardi e Mauro Magatti con il saggio “Macchine celibi”
- Vito Teti e Domenico Cersosimo che chiuderanno l’evento con una discussione su “Fatica, necessità e bellezza del restare”.
Un’edizione pensata per la comunità
«Sarà un momento di grande crescita per tutta la nostra comunità» – sottolineano gli organizzatori tra cui Giorgio Massari, uno dei fondatori dell’evento giunto alla sesta edizione – grazie alla presenza di studiosi, giuristi e docenti che offriranno strumenti per leggere il presente, tra crisi internazionali, mutamenti sociali e sfide tecnologiche.
La Notte Bianca della Politica si conferma così una delle iniziative culturali più attese sul territorio, capace di unire divulgazione, confronto e formazione in un clima aperto e partecipato.
