Home / Attualità

La Notte Bianca della Politica torna a Ragusa: due giorni per capire il presente

19 Nov 2025 06:12

Ragusa si prepara ad accogliere una nuova edizione de “La Notte Bianca della Politica”, la rassegna dedicata ad autori, libri e temi cruciali della vita democratica italiana. L’appuntamento, promosso dalla Scuola di formazione politica Ragusa Prossima, si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 novembre presso la Camera di Commercio in piazza Libertà.

Un format ormai consolidato, che ogni anno richiama studiosi, docenti universitari, giornalisti e cittadini interessati ad approfondire ciò che sta accadendo nel Paese e nel mondo. L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca di contenuti e di ospiti di rilievo.

Gli ospiti principali: Pasquino e Sandulli al centro della scena

Ad aprire la rassegna, venerdì 21 alle ore 17, sarà una figura simbolo della scienza politica italiana:

Interverrà con una riflessione sullo stato della democrazia italiana e delle istituzioni, a partire dal suo ultimo libro “La sovranità nello stivale”. Un tema più che mai attuale in un momento storico segnato da cambiamenti geopolitici, conflitti e nuove complessità sociali.

Grande attesa anche per la lectio magistralis di:

• Alessandra Sandulli, membro della Corte Costituzionale,

che sabato 22 novembre alle 18 terrà un intervento dal titolo “Costituzione e certezza del diritto”. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti centrali dell’intera manifestazione.

Un programma intenso tra democrazia, storia, conflitti e intelligenza artificiale

«Vogliamo capire di più le difficoltà del presente» – spiegano gli organizzatori – e proprio per questo il programma affronta temi cruciali per il Paese:
• riforme istituzionali
• conflitto russo-ucraino e sue implicazioni
• storia del Novecento e memorie ancora vive
• Gaza e gli equilibri internazionali
• intelligenza artificiale e humanesimo
• il valore delle radici e della “restanza”.

Tra gli interventi previsti nella due giorni:

  • Mara Morini e Costanza Nicolosi su “La svolta della Russia”
  • Carlo Spartaco Capogreco con “I campi di Salò”
  • Arturo Marzano con “Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti”
  • Gabriele Pedullà, autore di “Certe sere Pablo”
  • Chiara Giaccardi e Mauro Magatti con il saggio “Macchine celibi”
  • Vito Teti e Domenico Cersosimo che chiuderanno l’evento con una discussione su “Fatica, necessità e bellezza del restare”.

Un’edizione pensata per la comunità

«Sarà un momento di grande crescita per tutta la nostra comunità» – sottolineano gli organizzatori tra cui Giorgio Massari, uno dei fondatori dell’evento giunto alla sesta edizione – grazie alla presenza di studiosi, giuristi e docenti che offriranno strumenti per leggere il presente, tra crisi internazionali, mutamenti sociali e sfide tecnologiche.

La Notte Bianca della Politica si conferma così una delle iniziative culturali più attese sul territorio, capace di unire divulgazione, confronto e formazione in un clima aperto e partecipato.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it