A Ragusa la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Oggi, 21 novembre, presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, si è tenuta una solenne Celebrazione Eucaristica in onore della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, presieduto dal Vescovo di Ragusa, S.E. Mons. Giuseppe La Placa, su invito del Comandante Provinciale, Col. Carmine Rosciano, ha visto la partecipazione delle Autorità civili e militari della provincia, degli ufficiali e dei rappresentanti dell’Arma, oltre che della Sezione di Ragusa dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Significato della ricorrenza

La celebrazione della Virgo Fidelis si tiene ogni 21 novembre, in coincidenza con la presentazione di Maria Vergine al Tempio e con l’anniversario della Battaglia di Culqualber, combattuta in Africa Orientale tra agosto e novembre 1941. Questo fatto d’armi è stato uno dei più eroici dell’Arma, con il 1° Battaglione Carabinieri Reali che, al prezzo di enormi sacrifici, difese un caposaldo strategico contro forze avversarie preponderanti. Per il coraggio dimostrato, la Bandiera dell’Arma fu insignita della sua seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Papa Pio XII proclamò la Vergine Maria patrona dell’Arma nel 1949, attribuendole il titolo di “Virgo Fidelis”, ispirandosi al motto “Nei secoli fedele”.

La “Giornata dell’Orfano”

La celebrazione odierna ha coinciso anche con la Giornata dell’Orfano, dedicata al sostegno degli orfani dei militari dell’Arma attraverso l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.). Fondata nel 1948, questa istituzione assiste circa 1.150 orfani, fornendo supporto economico semestrale fino al completamento degli studi, e garantendo assistenza a vita per gli orfani disabili. Il finanziamento dell’opera è assicurato prevalentemente dai contributi volontari del personale dell’Arma.

Partecipazione alla cerimonia

Durante la funzione, caratterizzata da un’atmosfera di solennità e raccoglimento, è stata letta la tradizionale Preghiera del Carabiniere, simbolo di fede e impegno al servizio della comunità. Presenti alla cerimonia: Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

